40 палок шашлыка украл алматинец в Капшагае

Злоумышленник признал свою вину.

В Капшагае алматинец украл из кафе 40 палок сырого шашлыка, передает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт МВД РК, о произошедшем в полицию заявила 36-летняя владелица кафе. Она сообщила, что ночью кто-то пробрался в заведение и украл из холодильника 40 палок сырого шашлыка. Сумма ущерба составила 35 тысяч тенге.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний уроженец Алматы.

Злоумышленник признал свою вину. Говорит, проник в здание между решетками ворот. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 188 части 3 УК РК “Кража“. Ведется расследование, - сообщили в полиции.

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