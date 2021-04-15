Предусмотрен ли выходной после вакцинации от COVID-19

Это все рассматривается индивидуально.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов объяснил возможность пропуска рабочего дня после вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Да, сейчас идет массовая вакцинация. Это очень правильная мера, потому что от количества вакцинированных зависит дальнейшая деятельность любого предприятия, даже в нашей организации, - напомнил Биржанов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что сотрудники министерства также вакцинируются и каждый возвращается на свое рабочее место.

Что касается плохого самочувствия, то, по его словам, таких людей не так много.

Каждый организм индивидуален. При возникновении каких-либо побочных эффектов есть время - 30 минут после вакцинации человек находится под наблюдением. Бывают какие-то отрицательные моменты, человек может обратиться к врачу. Если он обращается к врачу и выявляются симптомы, можно открыть и больничный лист. Это все рассматривается индивидуально. А предусматривать для всех выделение выходного дня - такой вопрос, я думаю, не очень целесообразен, — объяснил вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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