Почти 15 тыс. алматинцев уже имеют электронный паспорт вакцинации

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Остаток вакцины в городе на 15 апреля составляет 68 330 доз.
Управление общественного здоровья Алматы предоставило свежие данные по процессу вакцинации в городе, передает zakon.kz.
С 1 февраля по 15 апреля в Алматы первым компонентом "Спутник V" вакцинировали 108 069 человек. С 22 февраля по 15 апреля второй компонент вакцины получили 14 800 человек.
Эти граждане имеют полноценный электронный паспорт вакцинации, - отметили в УОЗ.
Остаток вакцины в городе на 15 апреля составляет 68 330 доз.
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