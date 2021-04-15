Прокуратура Алматы опровергла информацию о проверке Скорой помощи

Более того, правоохранительные органы не проводят расследование в отношении Скорой.

Прокуратура Алматы опровергла информацию о проверке деятельности Скорой помощи города, передает zakon.kz.

Прокуратурой города Алматы проверка в деятельности КГП "Службы скорой медицинской помощи" не назначалась и не проводилась, - говорится в ответе на запрос редакции.

Там добавили, что правоохранительные органы города не проводят расследование в отношении Скорой помощи.

12 апреля на брифинге представитель Управления здравоохранения Алматы Светлана Султангазиева сообщила, что прокуратура проверяет Скорую. По ее словам, комиссионная проверка выявила ряд нарушений в работе некоторых сотрудников станции Скорой помощи и было начато следствие.

Позже в управлении опровергли эту информацию:

Управление общественного здоровья Алматы сообщает, что данная информация изложена некорректно, так как является оговоркой.

Там добавили, что на самом деле в отношении деятельности Скорой помощи "ведется комплексная проверка компетентными органами".

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