Первый президент Украины призвал не ждать американских солдат

Он призывает быть всех ко всему готовыми.

Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к украинцам, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что Киеву не стоит ожидать защиты от американских солдат.

Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет, - заявил глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Также Кравчук отметил, что США и ЕС поддерживают Украину.

Помощь заключается в санкциях против РФ, а также предоставлении Киеву военной помощи, - говорится в публикации РИА Новости.

Первый президент призвал быть всех ко всему готовыми.

Первое – укреплять свои войска. Второе – каждый человек в Украине должен быть готовым к защите своей земли. И когда враг почувствует, что мы едины, что у нас войско готово защищать, что народ станет стеной, я убежден: прежде чем думать про широкую агрессию в Украине, они остановятся, - заключил Кравчук.

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