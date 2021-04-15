В Минтруда озвучили прогноз по безработице

Сегодня наблюдается постепенное восстановление экономики.

В 2021 году планируется удержать уровень безработицы на уровне 4,9%, сообщил на брифинге вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент zakon.kz.

На этот год те планы, которые озвучили, они позволят, удержать уровень безработицы в пределах этой цифры 4,9% с учетом тех мер, которые планируется реализовать. Это связано с дорожной картой занятости, с госпрограммой "Енбек" и отраслевыми программами, которые в этом году реализуются, — сообщил Биржанов.

Он напомнил, что итоги прошлого года говорят о том, что уровень безработицы сложился 4,9%.

И мы понимаем, что вопросы были пандемии и был вопрос в том, то согласно методологии, часть была отнесена к временно не занятым. Сейчас слава богу, ситуация стабилизируется, — добавил вице-министр.

В целом он отметил, что резкого скачка безработицы не произошло по двум причинам. Во-первых, в 4,1 раза выросла численность временно незанятого населения. В период строгих карантинных мер численность временно незанятых выросла с 129 тыс. в начале 2020 года до 536 тыс. человек во втором квартале 2020 года, а количество частично занятых увеличилось с 388 тыс. до 491 тыс. человек.

Во-вторых, сократился показатель использования рабочего времени с 97% в 1 квартале до 90% во 2 квартале 2020 года. То есть количество работающих полную рабочую неделю – более 36 часов уменьшилось, а количество работающих менее 30 часов в неделю наоборот увеличилось.

Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики. Это благоприятно влияет на рынок труда. Так, по итогам 4 квартала количество временно незанятых сократилось до 147 тыс. человек. Количество резюме и вакансий на электронной бирже труда в марте этого года увеличилось в 2 раза по сравнению с апрелем 2020 года, — заключил Биржанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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