Токаев поручил оптимизировать расходы и доходы бюджета

Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором были рассмотрены обновленный прогноз развития страны и предложения по уточнению республиканского бюджета, сообщает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, в мероприятии приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, председатель Национального банка Ерболат Досаев и другие.

В ходе совещания Правительством были представлены прогнозы социально-экономического развития и предложения по уточнению республиканского бюджета на текущий год с учетом ситуации в мировой экономике, тенденций на товарных рынках и предварительных итогов I квартала 2021 года. В частности, реальный рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 3,1% с увеличением к утвержденному показателю на 0,3%. Уровень инфляции сохранен в коридоре 4-6%.

Основной задачей уточнения бюджета является исполнение поручений, озвученных главой государства в Послании народу Казахстана и реализация предвыборной платформы партии "Nur Otan". В этой связи ожидается рост как доходной, так и расходной части бюджета.

Дополнительные средства будут направлены на развитие автомобильных дорог, дальнейшее осуществление проекта "Ауыл – ел бесiгi", поддержку субъектов предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики, реализацию Дорожной карты занятости, развитие агропромышленного комплекса.

Дополнительные расходы на борьбу с пандемией пойдут на выплату надбавок медработникам и оплату медицинских услуг. Кроме того, запланированы средства на обеспечение жильем военнослужащих, противопаводковые мероприятия, строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.

По итогам обсуждения главой государства даны поручения по оптимизации расходов и повышению доходов бюджета, совершенствованию системы государственных закупок, развитию инфраструктуры и цифровизации, а также активизации работы по уменьшению доли государства в экономике в рамках Комплексного плана приватизации.

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