Закладчика "синтетики" задержали с поличным в Алматы

У него были выявлены семь закладочных пакетов и сверток с белым порошком.

В Алматы гвардейцы задержали с поличным закладчика синтетических наркотиков, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 14 апреля около 23:00 на ул. Тимирязева в Бостандыкском районе мегаполиса. Войсковой наряд воинской части 5571 по охране общественного порядка и безопасности при несении службы в данном районе заметил подозрительного мужчину, который с помощью фонарика кружил около дерева во дворе жилого дома. пресс-служба РгК "Оңтүстік"

По словам гвардейцев, они сделали вид, что прошли мимо мужчины, после чего подозреваемый подобрал какой-то предмет под деревом. Гвардейцы, увидев это, направились в сторону мужчины, но тот не подчинился на просьбу остановиться и подался в бегство.

Мужчина был задержан и доставлен в УП Бостандыкского района. Следственно-оперативная группа провела обыск личных вещей при понятых, в результате у него были выявлены семь закладочных пакетов и сверток с белым порошком весом более 5 грамм, - добавили в пресс-службе.

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