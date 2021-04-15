Мертвых рыб нашли на берегу озера в парке Караганды

Никакой экологической опасности нет.

На берегу озера в Центральном парке культуры и отдыха Караганды жители города заметили появление мертвых рыб. В управлении парками культуры и отдыха прокомментировали ситуацию, передает zakon.kz со ссылкой на Казинформ.

Вдоль побережья озера в Центральном парке культуры и отдыха обнаружены мертвые рыбы. Жители шахтерской столицы всерьез обеспокоены этим случаем. Специалисты же в свою очередь успокаивают карагандинцев и заверяют, что никакой экологической опасности нет.

По данному вопросу могу пояснить, что это естественное явление, так как массового мора мы пока не наблюдаем. А пока попадаются единичные случаи, и это свойственно для всех озер после зимы, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления парками культуры и отдыха Талгат Смаилов.

Вместе с тем карагандинцы жалуются на ненадлежащий уход за озером в центральном парке в последние годы.

На сегодняшний день идет наполнение озера водой из реки Букпы. А также производится ежедневная уборка мусора по мере таяния льда, - пояснили в управлении.

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