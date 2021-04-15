Добраться до Алаколя становится проще

Там в сезон отдыхают свыше миллиона человек.

Вопрос реконструкции взлетно-посадочных полос (ВПП) одновременно двух аэропортов в Ушарале Алматинской области и Урджаре в Восточно-Казахстанской области детально обсудили участники еженедельного совещания по рассмотрению проблемных вопросов субъектов предпринимательства под председательством первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова, передает zakon.kz.

Ремонтные работы выпадают на начало летнего туристского сезона на побережье озере Алаколь. В этой связи Смаилов поручил проводить работы поэтапно и увеличить альтернативные транспортные сообщения в места притяжения туристов во избежание срыва предстоящего летнего туристского сезона.

В частности, министерством индустрии и инфраструктурного развития проводится целенаправленная работа по увеличению количества поездов и прицепных дополнительных вагонов в направлении Алаколь из Алматы и Нур-Султана.

С 17 июня для удовлетворения спроса населения предлагается запуск нового пассажирского поезда сообщением "Алматы – Достык" периодичностью три раза в неделю. Также, в летний период из Нур-Султана будут увеличены размеры движения существующих пассажирских поездов.

На сегодняшний день, в направлении Алаколь организованы следующие маршруты:

Алматы – Алаколь (один поезд из 12 вагонов и восемь прицепных вагонов в составе других поездов):

Алматы-2 – Достык № 453/454 (в летний период, периодичностью три раза в неделю из 12 вагонов). Перевозчик ТОО "Туран экспресс";

Восемь прицепных вагонов в поезде № 22/21 "Кызылорда-Семей" (в летний период, периодичностью через день).

Нур-Султан – Алаколь (два поезда из 12 вагонов и шесть прицепных вагонов в составе других поездов):

Нур-Султан – Достык № 258/257 (в летний период, периодичностью два раза в неделю из восьми вагонов);

Нур-Султан – Достык № 54/53 (периодичностью два раза в неделю из четырех вагонов);

Шесть прицепных вагонов в поезде № 121/122 Нур-Султан – Семей (один вагон круглогодичный, пять вагонов в летний период, периодичностью через день).

В настоящее время, на участке Бесколь – Достык ведется капитальный ремонт магистральных путей. Планируемая дата окончания 17 июня текущего года. В связи с чем, с 17 июня для удовлетворения спроса населения предлагается запуск нового пассажирского поезда сообщением "Алматы – Достык" периодичностью три раза в неделю (более шести вагонов в составе).

Также, в летний период из Нур-Султана будут увеличены размеры движения существующих пассажирских поездов. №258/257 Нур-Султан-Достык на более двух плацкартных вагонах и №54/53 Нур-Султан-Достык на более двух плацкартных вагона. Считаем, что указанные дополнительные меры позволят обеспечить перевозку пассажиров.

Кроме этого, акиматы Алматинской и Восточно-Казахстанской областей доложили о проводимой работе по подготовке к летнему сезону.

Так, ведется реконструкция и строительство 493,5 км автодорог республиканского значения "Талдыкорган-Ушарал" (313,5 км) и "Ушарал-Достык" (180 км).

В этом году завершаются работы по реконструкции дороги "Талдыкорган - Усть-Каменогорск". Касательно трассы "Ушарал-Достык": из 180 км 30 км были сданы в 2020 году, на 150 км планируется открытие движения в 2021 году Завершение строительства дороги "Талдыкорган-Усть-Каменогорск" запланировано в 2021 году. Также в этом году планируется открыть движение на автодороге "Ушарал-Достык", завершение строительства – 2022 год, - сообщили подробности в МИИР.

Помимо этого, при реконструкции автомобильных дорог республиканского значения предусмотрено строительство площадок отдыха с дальнейшим привлечением частных инвесторов для развития придорожного сервиса.

На проекте "Ушарал-Достык" предусматривается строительство двух площадок отдыха с санитарно-гигиеническими узлами (модульные СГУ) на км 63 и км 174. После реконструкции дороги предприниматели могут участвовать в конкурсе по привлечению частных инвесторов на сайте АО "НК "КазАвтоЖол"

Завершение этих проектов позволит значительно увеличить поток туристов на побережье озера Алаколь, где уже сейчас благодаря авиа и железнодорожному сообщениям в сезон отдыхают свыше миллиона человек.

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