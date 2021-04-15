Хлорированная вода в бассейне может быстро убить коронавирус - ученые

Полные результаты исследования еще не были опубликованы в рецензируемом научном журнале.

Хлорированная вода в бассейне может инактивировать вирус, вызывающий COVID-19, всего за 30 секунд. Об этом со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона пишет Daily Mail, передает zakon.kz.

Полученные данные свидетельствуют о том, что риск передачи COVID-19 через воду в бассейне невероятно низок. Исследование проводилось по заказу школы плавания Swim England и Water Babies при поддержке Королевского общества спасения на водах.

Мы проводили эксперименты в наших лабораториях. В безопасных условиях мы смогли измерить способность вируса заражать клетки. Смешав вирус с водой из бассейна, которую нам доставила команда Water Babies, мы увидели, что вирус не выжил, он больше не заразен, - объяснила автор исследования Венди Барклай.

В статье говорится, что полные результаты исследования еще не были опубликованы в рецензируемом научном журнале

В своем исследовании профессор Барклай и ее коллеги установили, что концентрация свободного хлора 1,5 миллиграмма на литр и pH от 7 до 7,2 снижают инфекционность SARS-CoV-2 более чем в 1000 раз всего за 30 секунд. Это соответствует текущим рекомендациям по эксплуатации бассейнов, которые рекомендуют концентрацию свободного хлора 1,5 миллиграмма на литр и уровень pH 7,0, - говорится в материале газеты.

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