Пропавшую в Алматы мать с двухлетней дочерью нашли в Павлодаре

Об этом сообщил глава Совета общественной безопасности.

Глава Совета общественной безопасности (СОБ) Ислам Угушев сообщил, что пропавшую несколько дней назад мать с двухлетней дочерью нашли в Алматы, сообщает zakon.kz.

Сания Тусеева и ее дочка Самира найдены. Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников Жетысуского РОВД города Алматы и Департаменту полиции города Алматы, Сания Тусеева была найдена у своих родных дома, - написал он на своей странице в Facebook.

Также он выразил благодарность полицейским.

По словам начальника Управления полиции Жетысуского района Дархана Мусанова, 26-летнюю Санию Тусееву и ее двухлетнюю дочь разыскали в доме ее сестры в Павлодаре.

Причины ее ухода из семьи выясняются, - добавил он.

12 апреля стало известно, что в Алматы пропала мать с двухлетней дочкой.

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