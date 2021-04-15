Женщина избила 16-летнего сына до сотрясения мозга

Мать хотят лишить родительских прав.

В Жанаозене мать избила 16-летнего сына до сотрясения мозга, передает zakon.kz со ссылкой на inaktau.kz.

По данным Управления полиции Жанаозена, инцидент произошел 9 апреля. По предоставленным данным, сообщение о госпитализированном 16-летнем подростке с травмой поступило из Жанаозенской центральной городской больницы.

Как отмечается, в медсправке подростка врач указал, что пациент получил сотрясение мозга в результате удара по голове.

В ходе расследования сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних УП Жанаозена установлено, что подростка избила его мать. пресс-служба УП Жанаозена

Подросток продолжает лечение в больнице, а также с ним работают психологи. Его планируют определить в центр адаптации в Актау.

Работники опеки и попечительства городского отдела образования собирают документы на лишение матери родительских прав, - заключили в местном управлении полиции.

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