Драка в центре дороги попала на видео в Нур-Султане

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Видео, на котором несколько мужчин устроили драку прямо в центре проезжей части, распространяют в соцсетях, передает zakon.kz.

Предположительно, она произошла в Нур-Султане.

Будьте терпимее на дорогах, - говорится под публикацией, размещенной в Instagram-паблике astana_sergek.

На кадрах видно, как двое мужчин устроили разборки прямо на проезжей части. Их пытались разнять проезжающие мимо водители авто.

Как сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана, 15 апреля в ходе мониторинга соцсетей был выявлен факт драки между мужчинами по пр. Богенбай батыра на пересечении пр. Сарыарка в вечернее время.

В настоящее время данный видеоматериал изучается сотрудниками полиции. На канал 102 заявлений о драке не поступало. В отношении нарушителей будут приняты меры, согласно действующему законодательству, - рассказали в столичной полиции.

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