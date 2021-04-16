Собаку избили палкой до полусмерти в Алматы. В ДП дали комментарий

Инцидент прокомментировали полицейские.

В Алматы собаку избили до полусмерти. Инцидент прокомментировали полицейские, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике chip_and_dail_animalhelp, палкой собаку до полусмерти избили за то, что она зашла на соседний участок. После полуживого пса выволокли на веревке за ворота и бросили.

Все это происходило на глазах у соседей! Соседи видели и слышали как летала палка и кричал пес, которого забивали насмерть! На фото видно следы крови на палке и собаку не подающую признаков жизни! У собаки кровотечение изо рта и по всей видимости сломаны ребра! - говорится под публикацией.

Также волонтеры рассказали о состоянии собаки.

Более менее стабилизировался! Сегодня покушал и попил, стал ругаться на врачей, что после такого стресса неудивительно совсем. Пока прогнозов никаких не дают. Вчера состояние было критично тяжелое, сегодня стабильно тяжелое. Главное жив и борется! - пишут они.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что на пульт "102" об этом факте сообщила соседка.

Он зарегистрирован в ЕРДР по ст. 316 УК РК. Осуществлен выезд следственно-оперативной группы Управления полиции Бостандыкского района, которой проведены соответствующие процессуальные действия. В ходе производства будут установлены обстоятельства дела и приняты меры, - добавили в ведомстве.

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