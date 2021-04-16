В Кыргызстане от COVID-19 лечат за 2-3 дня. Жапаров рассказал о новом методе

Он призвал кыргызстанцев не быть равнодушными "к своему здоровью".

Кыргызстанские врачи нашли метод лечения, позволяющий вылечиться от коронавирусной инфекции за 2-3 дня. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщает zakon.kz.

Можно сказать, что на данный момент ситуация не критичная. Тем не менее, по рассказам некоторых больных, с которыми я беседовал, они поступили в реанимационные отделения по причине того, что запустили свою болезнь до крайности, лежали дома, не обращаясь за помощью. Поэтому прошу вас, при появлении симптомов, например, кашля или других, немедленно обращайтесь за помощью в больницы. Наши врачи нашли метод лечения, позволяющий излечиться за 2-3 дня, если приступить на начальной стадии заболевания, - приводит пресс-служба текст обращения кыргызского президента.

Также он призвал кыргызстанцев не быть равнодушными "к своему здоровью".

Внимательно следите за своим состоянием. Самое главное, я прошу активнее вакцинироваться. В настоящее время вакцинировано всего около 4 тыс. человек по стране. Вакцины имеются. Жители регионов могут поехать в любой районный центр, - заключил Жапаров.

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