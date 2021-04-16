Ужасно и безвкусно - пользователи Сети о новой коллекции одежды Ксении Собчак

Несколько фотографий телеведущая опубликовала в Instagram.

Российская телеведущая и автор YouTube-канала "Осторожно! Собчак" Ксения Собчак выпустила новую коллекцию одежды, которая пришлась по вкусу не всем, сообщает zakon.kz.

По ее словам, новая линейка одежды "ОсторожноТонкийЛед" создана в коллаборации с российским дизайнером Андреем Артемовым.

Несколько фотографий, в которой Собчак позирует в одежде из новой коллекции, телеведущая опубликовала в Instagram. Под постом началось бурное обсуждение.

"Безвкусно" "Сзади не очень" "Не провалитесь под лед, он ведь тонкий" "Вообще ничего из этого не нравится! Зачем надпись про тонкий лед? Штаны разноцветные, как у Арлекина!" "Какой политик без бренда" "Улучшим Ксюше благосостояние" "Главное, чтобы сухого льда не было" "Да там еще какие-то записи! Зачем? Как в энциклопедии? Ужас!" - написали пользователи Сети.

Но нашлись и те, которым понравилась новая коллекция Собчак.

"Дааа! Цвета просто бомба! Большой тираж?" "Какая вы молодец!" "Здорово" "Суперские" "Такая Вы молодец" "Ксения Анатольевна, ну бум бум бум", - написали другие.

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