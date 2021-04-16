Ужасно и безвкусно - пользователи Сети о новой коллекции одежды Ксении Собчак

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Несколько фотографий телеведущая опубликовала в Instagram.
Российская телеведущая и автор YouTube-канала "Осторожно! Собчак" Ксения Собчак выпустила новую коллекцию одежды, которая пришлась по вкусу не всем, сообщает zakon.kz.
По ее словам, новая линейка одежды "ОсторожноТонкийЛед" создана в коллаборации с российским дизайнером Андреем Артемовым.
Несколько фотографий, в которой Собчак позирует в одежде из новой коллекции, телеведущая опубликовала в Instagram. Под постом началось бурное обсуждение.
"Безвкусно"
"Сзади не очень"
"Не провалитесь под лед, он ведь тонкий"
"Вообще ничего из этого не нравится! Зачем надпись про тонкий лед? Штаны разноцветные, как у Арлекина!"
"Какой политик без бренда"
"Улучшим Ксюше благосостояние"
"Главное, чтобы сухого льда не было"
"Да там еще какие-то записи! Зачем? Как в энциклопедии? Ужас!" - написали пользователи Сети.
Но нашлись и те, которым понравилась новая коллекция Собчак.
"Дааа! Цвета просто бомба! Большой тираж?"
"Какая вы молодец!"
"Здорово"
"Суперские"
"Такая Вы молодец"
"Ксения Анатольевна, ну бум бум бум", - написали другие.
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