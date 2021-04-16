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Ужасно и безвкусно - пользователи Сети о новой коллекции одежды Ксении Собчак

Фото: instagram.com/xenia_so... 16 апреля 2021, 01:39

Несколько фотографий телеведущая опубликовала в Instagram.

Российская телеведущая и автор YouTube-канала "Осторожно! Собчак" Ксения Собчак выпустила новую коллекцию одежды, которая пришлась по вкусу не всем, сообщает zakon.kz.

По ее словам, новая линейка одежды "ОсторожноТонкийЛед" создана в коллаборации с российским дизайнером Андреем Артемовым.

Несколько фотографий, в которой Собчак позирует в одежде из новой коллекции, телеведущая опубликовала в Instagram. Под постом началось бурное обсуждение.

"Безвкусно"

"Сзади не очень"

"Не провалитесь под лед, он ведь тонкий"

"Вообще ничего из этого не нравится! Зачем надпись про тонкий лед? Штаны разноцветные, как у Арлекина!"

"Какой политик без бренда"

"Улучшим Ксюше благосостояние"

"Главное, чтобы сухого льда не было"

"Да там еще какие-то записи! Зачем? Как в энциклопедии? Ужас!" - написали пользователи Сети.

Но нашлись и те, которым понравилась новая коллекция Собчак.

"Дааа! Цвета просто бомба! Большой тираж?"

"Какая вы молодец!"

"Здорово"

"Суперские"

"Такая Вы молодец"

"Ксения Анатольевна, ну бум бум бум", - написали другие.

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