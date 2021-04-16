Казахстанская боксерша нокаутировала чемпионку Франции на МЧМ-2021

Айшагуль Елеубаева вышла в четвертьфинал МЧМ-2021.

Казахстанская боксерша Айшагуль Елеубаева провела свой первый бой на молодежном чемпионате мира по боксу, который проходит в Польше, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 54 килограммов Елеубаева встретилась с чемпионкой Франции среди юниоров Зое Куверсель и не оставила ей никаких шансов. По ходу боя Айшагуль четыре раза отправила свою соперницу в нокдаун — после четвертого отсчета рефери дал отмашку, зафиксировав тем самым досрочную победу казахстанской боксерши.

Таким образом, Айшагуль Елеубаева вышла в четвертьфинал МЧМ-2021.

Также в заявку на этот турнир от женской сборной Казахстана попали Арайлым Марат (48 кг), Гульнар Турапбай (51 кг), Назерке Серик (51 кг), Жулдыз Шаяхметова (60 кг), Милана Аюпова (64 кг), Жасмин Кизатова (69 кг), Дана Дидай (75 кг), Асель Сагатова (81 кг) и Елдана Талипова (+81).

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