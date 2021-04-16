$1,6 млн и золото боевиков ИГ нашли в руинах в Ираке

Все обнаруженное раньше принадлежало местным жителям, но было разграблено радикалами.

Иракские силовики обнаружили почти $1,6 млн, килограммы серебра и золотые монеты под развалинами одного из домов в Мосуле, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По данным силовиков, найденные богатства принадлежали боевикам террористической группировки "Исламское государство". Долгое время они контролировали этот город.

Как пишет иракский новостной портал Shafaq news, найденные деньги и драгоценные металлы были частью казначейства экстремистов. Полиция нашла этот "банк" благодаря полученной от осведомителей информации.

В частности, в тайнике находилось $1,59 млн, 17,5 млн иракских динаров (около $12 тыс.), 15 кг серебра в виде заготовок для монет, которые террористы чеканили и использовали на подконтрольных им территориях. Кроме того, там обнаружено почти полкилограмма уже отчеканенных золотых монет, а также 17,5 кг серебряных слитков и небольшое количество других неустановленных пока металлов.

Отмечается, что все деньги и драгметаллы были отобраны и украдены радикалами у местных жителей.

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