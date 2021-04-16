"Манчестер Юнайтед" и "Рома" встретятся в полуфинале Лиги Европы

В другом полуфинале сыграют испанский "Вильярреал" и английский "Арсенал".

Английский "Манчестер Юнайтед" сыграет с итальянской "Ромой" в полуфинале Лиги Европы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

"Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале играл с испанской "Гранадой". В ответной игре в четверг команда из Манчестера дома обыграла своего соперника со счетом 2:0, мяч на 6-й минуте забил Эдинсон Кавани, еще один в компенсированное время в свои ворота отправил игрок "Гранады" Хесус Вальехо.

Первая игра 15 апреля завершилась победой "Манчестер Юнайтед" с аналогичным счетом. Уругвайский форвард Кавани забивает в еврокубках 11 сезонов подряд, причем в Лиге Европы до этого матча он не забивал с декабря 2012 года, тогда в составе итальянского "Наполи" он поразил ворота нидерландского ПСВ.

"Рома" в ответном матче 1/4 финала принимала нидерландский "Аякс". В первом матче римляне одержали победу со счетом 2:1, вторая игра завершилась вничью - 1:1. В составе хозяев забитым мячом отметился Эдин Джеко (72-я минута), у гостей отличился Брайан Бробби (49). По сумме двух встреч в следующий раунд прошел итальянский клуб.

В другом полуфинале сыграют испанский "Вильярреал" и английский "Арсенал". Первые полуфинальные матчи Лиги Европы пройдут 29 апреля, ответные - 6 мая. Финал турнира запланирован на 26 мая в польском Гданьске.

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