Воду не пьем, грязная: жители Павлодарской области недовольны водопроводом за 5 млрд тенге

Вода соленая, с привкусом и неприятным запахом.

В 5 млрд тенге обошлось строительство водопровода в Майском районе Павлодарской области, но люди им пользоваться не могут, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Вода соленая, с привкусом и неприятным запахом. Санитарная экспертиза подтвердила проблемы. Но решать их никто не взялся. Более того, ежемесячную оплату этой воды тоже не отменили.

Официально 15 сел получили доступ к чистой питьевой воде.

Весь аул ходит сюда на старый водопровод, не пьют воду из нового. В "Майсервис" перед запуском должны были сделать промывку резервуаров. Говорят, этого не было сделано. житель села Малайсары Ертай Абишев

Еще один житель села рассказал о реакции акимата.

В некоторых местах, когда затор был, открывают. Там морда то мышки, то ежика. После этого как пить? Акимат сказали: пить и все. За питьевую будете, говорят, платить. Мы эту воду не пьем, она грязная, соленая. Ее используем для мытья посуды, для пола, уборки житель села Малайсары Нурахмет Балтабаев

По словам здешнего активиста, эта проблема не только в селе Малайсары.

Мне звонят из с. Каратерек, Аксарай. У всех вода непригодна для питья, они не могут пить эту воду. Мы эту воду с нескольких домов брали и отправили на экспертизу, экспертиза подтвердила, что эта вода непригодна. житель села Малайсары Бекболат Докеев

Она не соответствует норме ни по одному из четырех показателей: вкусу, цвету, запаху и прозрачности. Но все изменилось, говорят санврачи.

Здесь идут органолептические показатели основные. Они не соответствовали. Потом взята была повторная, после 20 февраля. По ним все показатели соответствуют саннормам. руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Майского района Самигулла Асылбеков

Санврачи изменили свое мнение о воде, но люди - нет. Приезжают к старому комплексному блок-модулю даже с окрестных сел, тех, где его уже ликвидировали.

У меня была аллергия. В больнице мне сказали больше не пить эту воду, а пить воду из КБМ. Теперь ездим сюда за водой. жительница села Кентубек Мамыр Тузбабай

Мы хотели провести еще пару анализов, проб воды из центрального группового водопровода, и если она будет постоянно хорошего качества, то от альтернативы в виде КБМ нам придется отказаться. заместитель акима Майского района Медет Шоканов

Люди отказываются платить 294 тенге за кубометр воды, которую они брезгуют пить. Чиновники же подали заявку на субсидирование тарифа.

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