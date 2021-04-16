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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 281 тысячу

Фото: pixabay 16 апреля 2021, 08:04

За прошедшие сутки зарегистрирован 2656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 281 351 случай, из них:

  • в городе Алматы – 44229 (+673),
  • в городе Нур-Султан – 38043 (+601),
  • в ВКО – 23598 (+106),
  • в Атырауской области – 20339 (+117),
  • в Карагандинской области – 20104 (+201),
  • в Павлодарской области – 19709 (+43),
  • в ЗКО – 16842 (+112),
  • в Акмолинской области – 16571 (+90),
  • в Алматинской области – 17813 (+232),
  • в Костанайской области – 14307 (+28),
  • в СКО – 13491 (+42),
  • в городе Шымкенте – 7934 (+119),
  • в Актюбинской области – 7123 (+120),
  • в Жамбылской области – 6957 (+40),
  • в Мангистауской области – 4853 (+35),
  • в Туркестанской области – 4808 (+22),
  • в Кызылординской области – 4630 (+75).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 180,
  • в городе Алматы - 914,
  • в городе Шымкенте - 41,
  • в Акмолинской области - 74,
  • в Актюбинской области - 100,
  • в Алматинской области - 86,
  • в Атырауской области - 16,
  • в ВКО - 54,
  • в Жамбылской области - 46,
  • в ЗКО - 155,
  • в Карагандинской области - 146,
  • в Костанайской области - 214,
  • в Кызылординской области - 17,
  • в Мангистауской области - 11,
  • в Павлодарской области - 57,
  • в СКО - 42,
  • в Туркестанской области - 24.

Всего в стране выздоровели 241 625 человек от COVID-19

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