В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 281 тысячу

За прошедшие сутки зарегистрирован 2656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 281 351 случай, из них:⠀

в городе Алматы – 44229 (+673),

в городе Нур-Султан – 38043 (+601),

в ВКО – 23598 (+106),

в Атырауской области – 20339 (+117),

в Карагандинской области – 20104 (+201),

в Павлодарской области – 19709 (+43),

в ЗКО – 16842 (+112),

в Акмолинской области – 16571 (+90),

в Алматинской области – 17813 (+232),

в Костанайской области – 14307 (+28),

в СКО – 13491 (+42),

в городе Шымкенте – 7934 (+119),

в Актюбинской области – 7123 (+120),

в Жамбылской области – 6957 (+40),

в Мангистауской области – 4853 (+35),

в Туркестанской области – 4808 (+22),

в Кызылординской области – 4630 (+75).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 180,

в городе Алматы - 914,

в городе Шымкенте - 41,

в Акмолинской области - 74,

в Актюбинской области - 100,

в Алматинской области - 86,

в Атырауской области - 16,

в ВКО - 54,

в Жамбылской области - 46,

в ЗКО - 155,

в Карагандинской области - 146,

в Костанайской области - 214,

в Кызылординской области - 17,

в Мангистауской области - 11,

в Павлодарской области - 57,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 24.

Всего в стране выздоровели 241 625 человек от COVID-19

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