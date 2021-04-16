В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 281 тысячу

За прошедшие сутки зарегистрирован 2656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 281 351 случай, из них:⠀
- в городе Алматы – 44229 (+673),
- в городе Нур-Султан – 38043 (+601),
- в ВКО – 23598 (+106),
- в Атырауской области – 20339 (+117),
- в Карагандинской области – 20104 (+201),
- в Павлодарской области – 19709 (+43),
- в ЗКО – 16842 (+112),
- в Акмолинской области – 16571 (+90),
- в Алматинской области – 17813 (+232),
- в Костанайской области – 14307 (+28),
- в СКО – 13491 (+42),
- в городе Шымкенте – 7934 (+119),
- в Актюбинской области – 7123 (+120),
- в Жамбылской области – 6957 (+40),
- в Мангистауской области – 4853 (+35),
- в Туркестанской области – 4808 (+22),
- в Кызылординской области – 4630 (+75).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 180,
- в городе Алматы - 914,
- в городе Шымкенте - 41,
- в Акмолинской области - 74,
- в Актюбинской области - 100,
- в Алматинской области - 86,
- в Атырауской области - 16,
- в ВКО - 54,
- в Жамбылской области - 46,
- в ЗКО - 155,
- в Карагандинской области - 146,
- в Костанайской области - 214,
- в Кызылординской области - 17,
- в Мангистауской области - 11,
- в Павлодарской области - 57,
- в СКО - 42,
- в Туркестанской области - 24.
Всего в стране выздоровели 241 625 человек от COVID-19
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