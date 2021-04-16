Раскрыта опасность красного мяса

Красное мясо может навредить работе сердца.

Исследование с участием почти 20 тысяч человек продемонстрировало корреляцию между большим потреблением красного и обработанного мяса и ухудшением у человека работы сердца, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Как пишет MedicalXpress, у людей, потребляющих много мяса, были замечены сердечная недостаточность и жесткие артерии. Эти факторы свидетельствуют об ухудшении сердечно-сосудистого здоровья.

Кроме того, исследователи раскрыли, что по мере увеличения количества потребляемой жирной рыбы, наоборот, было замечено улучшение функции сердца, а артерии при этом становились более гибкими.

Ученые пояснили, что связь между работой сердца и потреблением красного и обработанного мяса можно объяснить в том числе высоким давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением и диабетом.

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