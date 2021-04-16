Трактористы хотели пересечь на тракторе затопленный участок.

Три тракториста погибли из-за паводков в Костанайской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Они хотели пересечь на тракторе затопленный участок, но машина перевернулась.

Огромный поток воды буквально перекрыл людям дорогу. Многие не успели даже попасть домой. В воде стоят дома, сараи и теплицы. Весь скот жителям пришлось выгнать на улицу. Под угрозой рассада, а значит и урожай.

В такой ситуации могут оказаться еще 80 сел Северного Казахстана. Местные спасатели круглосуточно дежурят на реках и озерах. Особенно ЧСников тревожит Сергеевское водохранилище. Вторые сутки там повышается уровень воды.

Основные наши сейчас усилия сконцентрированы на четырех районах. Район Габита Мусрепова, где протекают наши малые реки, основные притоки. В настоящее время основные объемы с малых рек уже заполнили чашу Сергеевского водохранилища. Мы вторые сутки наблюдаем интенсивное повышение уровня воды. начальник ДЧС СКО Рамиль Камалов

А это Костанайская область. Урицкий район. Поток воды переливается через трассу. Движение на дороге заблокировано. В регионе уже почти неделю сложная паводковая ситуация. Накануне подтопило десятки жилых домов села Карамырза. Есть и первые жертвы паводка.

Пример тот же самый в Костанайской области, где у нас на днях перевернулся большегрузный трактор ТК-744, в котором в кабине находилось 4 человека. Один из них сумел выбраться, а троих пришлось нашим спасателям доставать из воды. К сожалению, они погибли. министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

В затоплении сел не всегда виновата погода, считают в МЧС. Иногда к беде приводит обычный человеческий фактор.

Кому-то потребовалось срочно проехать на тракторе, он заграждение, построенное разрушил и соответственно с приходом большой воды эта вода пришла в населенный пункт. Сейчас наши сотрудники работают и над откачкой, и над ликвидацией этих брешей. министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Всего по данным МЧС с начала весны подтоплены почти 50 домов по всему Казахстану. При этом спасатели разработали дорожную карту по недопущению паводков. Если она успешно реализуется, то риск подтоплений сотен населенных пунктов будет полностью снят.

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