Байден предложил Путину встретиться летом в Европе

Президент США предложил запустить диалог по вопросам стратегической стабильности.

Президент США Джо Байден заявил, что предложил Владимиру Путину провести саммит в Европе летом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Когда я говорил с президентом Путиным, я выразил убеждение, что личные, прямые контакты между нами были очень важны, в том числе для более эффективных отношений. Он согласился с этим, - сказал Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России.

В этой связи Байден предложил Путину лично встретиться этим летом в Европе в рамках саммита, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются страны.

По его словам, "команды обсуждают данную возможность прямо сейчас". Глава Белого дома также предложил запустить в рамках встречи на высшем уровне диалог по стратегической стабильности.

На этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности, - сказал он. - Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе, включая ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР, пандемию, изменение климата.

15 апреля Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

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