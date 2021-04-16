Как поменять автомобиль на квартиру

Лидеры строительного и авто рынков предоставляют возможность казахстанцам сделать покупку жилья более доступной.

BI Group совместно с компанией Aster с 14 апреля запускают новую партнерскую программу trade-in auto, которая позволит в три шага обменять автомобиль с пробегом на квартиру, передает корреспондент zakon.kz.

Наша задача – сделать покупку жилья доступнее. Мы посмотрели, как развивается рынок автомобильного trade-in в Казахстане и России, видим определенный интерес к нашей программе trade-in, которая дает возможность казахстанцам поменять старое жилье на новое. Поэтому мы видим большой потенциал в коллаборации с компанией Aster. Это даст возможность нашим клиентам возможность поменять свой старый автомобиль на новое жилье, — сообщил руководитель по развитию финансовых технологий BI Group Нурлан Онгарбаев.

По его словам, клиентам для этого нужно сделать всего три простых шага.

Во-первых, обратившись в BI Group или Nova City, выбрать жилье.

Во-вторых, партнер Aster проведет оценку стоимости автомобиля. Каждый клиент может предварительно узнать ориентировочную стоимость своего автомобиля на сайте или в приложении aster.kz.

В-третьих, при согласии с оценочной стоимостью, заключается договор trade-in, а партнер перечисляет денежные средства за автомобиль в качестве первоначального взноса в BI Group.

Примечательно, что клиенту доступен широкий выбор квартир от BI Group и Nova City при обмене автомобиля. Также при желании есть возможность выбрать коммерческую недвижимость.

Таким образом приобрести квартиру или офис можно любым способом — ипотека с помощью банка второго уровня, полный выкуп, рассрочка или за счет пенсионных средств. Средства, полученные по trade-in auto программе, также можно комбинировать с любым из доступных способов покупки: рассрочкой, ипотекой, наличной оплатой, - объяснил Нурлан Онгарбаев.

В случае приобретения двухкомнатной квартиры (62 кв метра) в ЖК Asyl Mura (вторая очередь), стоимость которой составляет 30 070 000 тенге, покупатель может использовать все доступные возможности. Так, например, у покупателя есть сбережения в размере 5 млн тенге и еще 3 миллиона тенге — это часть его пенсионных накоплений, которые он хочет потратить на улучшение жилищных условий. В этом случае, если клиент попробует программу auto trade-in, его автомобиль оценят в 10 миллионов тенге, то на недостающую сумму — 12 070 000 тенге можно будет оформить ипотеку.

По словам генерального директора Aster Ильи Буланова, преимуществ у данной программы немало: отсутствие ограничений по автотранспортному средству, выгодные условия при оценки стоимости, учитывая комплектацию, пробег, историю сервисного обслуживая и эксплуатации.

Он напомнил, что компания на сегодня представлена в 10 регионах страны, и по праву считается лидером, продавая более 1000 проверенных с гарантией автомобилей с пробегом в месяц.

Что такое trade-in? Это когда ты экономишь время и, не тратя лишнее время, осуществляешь сделку, исключив длительный и хлопотный процесс. В данном случае с этой программой - один автомобиль на недвижимость. С таким сотрудничеством двух компаний, надеюсь, что потребители оценят наш совместный продукт, — подчеркнул генеральный директор Aster.

На пресс-конференции добавили, что сделку можно будет осуществить в течение одного дня в любом из автосупермаркетов компании, где также присутствует ЦОН, и в скором времени будут также находиться менеджеры BI Group.

Система очень гибкая и подразумевает любые удобные вариации. Поэтому здесь во главе стоит клиент и его удобство. Оценивать автомобиль можно в одном городе и приобретать недвижимость в другом. Разницы нет, — отметил Илья Буланов.

В свою очередь руководитель по развитию финансовых технологий Нурлан Онгарбаев сообщил, что на первом этапе произвести оценку автомобиля можно будет в трех крупных городах Казахстана — Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Совсем скоро, на втором этапе, география расширится - добавятся города Атырау и Актау.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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