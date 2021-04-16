Акимат Алматы запускает единую систему коммуникации с населением и бизнесом

Новая система объединит в себе разрозненные инструменты взаимодействия властей города, населения и предпринимателей.

В онлайн-формате состоялось заседание Комитета развития малого и среднего бизнеса Делового совета города с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

В ходе заседания Сагинтаев одобрил подходы по реализации проекта "Единая система управления", презентованные председателем Комитета Раимбеком Баталовым. Это полностью автоматизированная информационно-коммуникационная система, призванная упорядочить взаимодействие населения и бизнеса с органами исполнительной власти. Новая система объединит в себе разрозненные инструменты взаимодействия властей города, населения и предпринимателей.

Из чего состоит "Единая система управления"?

- Интерактивная коммуникация. Обращения граждан и бизнеса собираются через разные каналы (соцсети, сайты, телефон, письма, личные обращения) в единую базу данных, распределяются по исполнителям и после решения вопросов фиксируется результат обращения в виде обратной связи.

Такой подход помогает исключить дублирование исполнителей и делает невозможным игнорирование обращений. Передовая информационная система даст возможность общественного контроля за деятельностью структур исполнительной власти.

- Модернизация. МСБ 2.0. Глубокий анализ потребностей бизнеса и поиск путей решения проблем с активным участием бизнеса.

Важная часть Единой системы управления – это анализ текущего состояния МСБ, определение потребностей предпринимателей, выявление точек роста и выработка рекомендаций акимату по поддержке приоритетных отраслей. Системный подход подразумевает создание интерактивной карты предпринимательства города, определение "драйверов" отраслей, углублённую аналитику и выставление KPI по поддержке бизнеса районным акиматам.

В рамках проекта будет также запущен проект обучения предпринимателей навыкам использования современных цифровых инструментов автоматизации и управления.

Запуск "Единой системы управления" запланирован на май 2021 года.

Кроме того, в ходе заседания Комитета Делового совета рассмотрен пилотный проект по мерам господдержки бизнеса. Это информационный проект, в рамках которого данные о мерах господдержки собраны в одном окне, что повысит доступность для предпринимателей города. Сервис работает следующим образом.

1. Предприниматель вводит на сайте msb.kz БИН своей компании или ИИН, если у него ИП.

2. Сервис проверяет данные и отображает те программы поддержки, в которых этот предприниматель может участвовать.

3. Предприниматель выбирает подходящую программу и отправляет заявку на консультацию по участию в ней прямо на сайте msb.kz. 4. С предпринимателем связывается администратор или кредитор выбранной программы и помогает ему с оформлением.

Проект действует пока только для предпринимателей Алматы и включает 14 программ поддержки. Сервис будет запущен в пилотном режиме в Алматы на сайте msb.kz.

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