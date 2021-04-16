Житель ЗКО развращал падчерицу: директор школы предстала перед судом

Мужчину осудили и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Дело в отношении Ларисы Кожахметовой будут рассматривать в Жангалинском районном суде, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Уголовное дело поступило в суд 7 апреля этого года. Директора Жангалинской школы-гимназии Ларису Кожахметову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 434 УК РК "Недонесение о преступлении". Дело рассматривает судья Ильяс Иргебаев.

Речь идет о преступлении, которое совершил житель Жангалинского района Жаксыбай Султанов. Он в течение трех лет развращал падчерицу. В 2020 году мужчину осудили и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Следствие утверждает, что учителя девочки знали об этой истории и умышленно не стали обращаться в правоохранительные органы. В итоге, на директора школы-гимназии Ларису Кожахметову завели уголовное дело, а остальные отделались строгим выговором со стороны районного отдела образования.

Главные судебные разбирательства назначены на 16 апреля.

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