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Женщина "сорвала" трансляцию футбольного матча в Иране

Фото: Getty Images - Getty 16 апреля 2021, 09:32

Показ игры постоянно прерывали.

Своеобразной получилась трансляция матча футбольной Английской премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом", передает zakon.kz.

Местное телевидение постоянно отключало трансляцию, как только на экране крупным планом показывали бокового рефери встречи- Сиан Мэсси-Эллис.

Местный телеканал во время таких кратковременных перерывов в трансляции показывал панорамные виды на Лондон.

Причиной такой нелюбви иранских телевизионщиков к девушке-судье стала ее рабочая униформа - футболка и шорты. Иранские законы запрещают показывать по телевизору женщин с оголенными ногами и непокрытой головой.

Правозащитники заявили, что это не первый случай цензуры такого рода на телевидении Ирана и отметили, что это противоречит иранской культуре.

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