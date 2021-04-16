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Алматинская область приближается к "желтой" зоне по коронавирусу

Фото: vedomosti.ru 16 апреля 2021, 09:44

В зеленой зоне две области.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 апреля, сообщает zakon.kz.

Алматинская область приближается к "желтой" зоне коронавирусу.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. ⠀В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.⠀В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.

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