К участнице Евровидения от России приставал неизвестный мужчина в метро

Это случилось, когда девушке было 15 лет.

Певица Manizha, которая представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2021", рассказала шокирующие подробности о том, как к ней в 15-летнем возрасте приставал неизвестный мужчина в метро, передает zakon.kz.

Будучи девочкой-подростком, Manizha столкнулась с попыткой сексуального длмогательства в публичном месте: неизвестный мужчина пытался приставать к ней в метро.

В тот момент я не смогла ничего сделать, я не смогла в этой толпе людей крикнуть или оттолкнуть его от себя. Я как будто заморозилась. Только потом я поняла, что на самом деле я испугалась осуждения людей. Потом это повторилось — и я опять ничего не сделала. Потом я стала постарше и увидела женщин, которы могут противостоять насилию, увидела, что происходит в США. И когда это повторилось в моей жизни в последний раз, я оттолкнула этого чувака и сказала: «Не смей трогать меня!» И он так испугался! Он вылетел из вагона и убежал, - рассказала певица в интервью Алене Жигаловой.

Песня, которую споет на Евровидении, посвящена борьбе за права российских женщин.

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