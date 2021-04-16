Одежда для казахстанцев становится дороже

По итогам марта цены на верхнюю одежду выросли на 4,9% за год.

В Казахстане выросли цены на одежду, сообщает zakon.kz.

Кроме того, по данным исследования Energyprom.kz, казахстанцы не могут рассчитывать на местную одежду.

Эксперты отмечают, что за 2 месяца 2021 года компании страны произвели одежды на 7 млрд тг — сразу на 24,1% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Алматинскую область: 1,4 млрд тг, плюс 13,4% за год. В тройку лидеров также вошли Алматы (1,1 млрд тг, плюс 35%) и Карагандинская область (969,3 млн тг, плюс 59%), - отмечают аналитики.

В то же время производство одежды в ушло в минус. Сократилось производство свитеров и аналогичных трикотажных изделий.

Выпуск верхней мужской одежды упал на 52,6%, до 15,5 тыс. изделий, верхней женской — на 51,8%, до 14,2 тыс., трикотажной одежды для грудных детей — на 77,4%. В плюсе оказалось лишь производство шляп и головных уборов (плюс 63,6%) и носков (плюс 15,8%), - говорится в сообщении.

Также исследователи отмечают, что казахстанские производители одежды находятся на грани банкротства.

Огромные партии прошлогоднего товара еще не распроданы и пылятся на складах, из-за чего предприниматели несут убытки в размере 4 млрд тг.

Аналитики пришли к выводу, что казахстанцы не могут рассчитывать на местную одежду.

Несмотря на рост производства верхней трикотажной одежды на 3,7% за год (до 5,6 тыс. изделий), местные компании смогли обеспечить спрос всего на незначительные 0,6%.

По итогам марта цены на верхнюю одежду выросли на 4,9% за год и на 0,3% — за месяц. В том числе мужская одежда подорожала на 5%, женская — на 4,9%, детская — на 4,5%, - говорится в сообщении.

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