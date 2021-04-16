Казахстанская знаменитость на 3 недели осталась без работы

Она попалась на уловки интернет-мошенников.

Казахстанская актриса Жания Джуринская рассказала о том, как едва не осталась без работы из-за попытки взлома ее Instagram, передает zakon.kz.

Знаменитость поведала, что 3 недели назад ей в Instagram пришло сообщение о том, что ее аккаунт заблокирован, так как кто-то пытается взломать его.

По словам Джуринской, все выглядело правдоподобно, поэтому она, ничего не подозревая, ввела пароль. Тогда актриса не знала, что это фишинг и злоумышленники, узнав ее пароль, попытались войти в аккаунт Джуринской.

В итоге, получить доступ к странице Джуринской преступники не смогли из-за двухфакторной аутентификации. Но аккаунт был заморожен все это время.

Содействие в решении проблемы актрисе оказал известный вайнер Нурлан Батыров.

В итоге три недели мы боролись, мне помог один человек, вернул мне аккаунт. Я плачу! Я так рада вас видеть! Наконец-то! Наконец-то мне вернули мою страницу! Три недели без вас, три недели без работы! Пожалуйста, берегите свое рабочее место, - обратилась Джуринская к соотечественникам.

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