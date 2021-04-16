Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Алматы

Ее спасли.

В Алматы спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста, передает zakon.kz.

В Сети появилось видео, где очевидец говорит, что с моста спустили человека, пытавшегося совершить суицид.

В видео есть ненормативная лексика.

В полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел сегодня, 16 апреля. Звонок в полицию поступил в 6:49 утра. Очевидец сказал, что на арке пешеходного моста по улице Саина между проспектами Абая и улицей Шаляпина сидит молодая девушка и пытается покончить жизнь самоубийством.

На место экстренно прибыло несколько экипажей патрульной полиции. Был осуществлен сразу же отвод транспортных средств для обеспечения бесперебойной работы спасателей. В итоге девушка была спасена, - рассказала официальный представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Оказалось, что с моста пыталась спрыгнуть девушка 1996 года рождения. В отделе полиции при УП Ауэзовского района она сообщила, что на такой шаг ее подтолкнул конфликт с супругом.

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