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Умер известный казахстанский поэт Есенгали Раушанов

Фото: egemen.kz 16 апреля 2021, 10:42

Он работал в литературном альманахе "Жалын", главным редактором журнала "Арай" ("Заря"), возглавлял издательство "Жазушы".

Скончался известный казахстанский поэт Есенгали Раушанов. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Акберген Елгезек, передает zakon.kz.

Мы лишились известного казахского поэта, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Есенгали Раушанова, - написал он.

Родился 5 октября 1957 года в Каракалпакской АССР. Окончил факультет журналистики КазГУ. Его первые поэтические публикации обратили на себя внимание еще в студенческую пору. В 80-е годы к поэту приходит широкое признание - он становится лауреатом премии Союза Молодежи Казахстана.

Работал в литературном альманахе "Жалын", главным редактором журнала "Арай" ("Заря"), возглавлял издательство "Жазушы".

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