Токаев поручил ужесточить контроль за качеством строительства дорог

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" освобожден от должности.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Берик Уали.

В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" У. Алипов. Во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей, - отметил пресс-секретарь Президента.

Он отметил, что Президент намерен и впредь держать под личным контролем решение данной проблемы.

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