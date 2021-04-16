Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Из-за плохой работы освобожден от должности глава "КазАвтоЖола"

Фото: baigenews.kz 16 апреля 2021, 10:50

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Глава АО "НК "КазАвтоЖол" освобожден от должности, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" У. Алипов, - написал он в Facebook.

Помимо этого стало известно, что Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог.

Улан Алипов занимал должность председателя правления АО НК "КазАвтоЖол" с февраля 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
"Я не самая красивая казашка" - стендап-комик Сауле Юсупова о себе, о юморе и стереотипах
Казахстанцы возмущены роликом с девушкой на матрасе посреди Каинды