Данияр Жумадилов: Первый канал "Евразия" исполнил мою мечту

Каждая программа будет эксклюзивной и яркой - Галия Байбосынова.

Капитан команды "Спарта" Данияр Жумадилов поведал редакции zakon.kz, что давно мечтал петь и выступать на сцене не только, играя в КВН.

Проект "Кеш жарық, Қазақстан!", который стартовал в минувшее воскресенье в эфире самого рейтингового телеканала страны Первого канала "Евразия", осуществил мечту артиста.

"Кеш жарық, Қазақстан!" исполнил мою мечту, не просто шутить на сцене, а петь. Я специально для проекта записал песню под новую аранжировку и исполнил ее. Это были такие непередаваемые чувства, - делится Данияр.

"Кеш жарық, Қазақстан!" - это новый формат полюбившегося зрителям шоу "Добрый вечер, Казахстан!". Зрители Первого канала "Евразия" увидят на сцене любимых исполнителей, искрометный юмор, зажигательные песни и яркие номера!

Каждая программа будет эксклюзивной и яркой. Каждая программа насыщена постановочными номерами, топовыми артистами, реквизитами. Проекта такого масштаба еще не было, - рассказывает продюсер и режиссер проекта Галия Байбосынова.

На одной сцене с Данияром Жумадиловым трудятся другие звезды казахстанской эстрады: Торегали Тореали, Аша Матай и Назым Абильдина. По словам Данияра работа на одной сцене с такими профессионалами дает много плюсов.

Аша Матай - просто лучшая телеведущая, я склоняю голову перед ее профессионализмом. А Назым Абильдина - такая ответственная, хоть ее мама и главный режиссер проекта, она неизбалованна, пашет больше всех. Торегали Тореали когда начинает говорить, мне кажется, что говорит акын. А он им и является. Поэтому это был такой огромный опыт. За что спасибо Первому каналу "Евразия", - рассказал чемпион Высшей лиги КВН.

По-настоящему фееричным шоу станет благодаря современной технике и декорациям. Уже в предстоящее воскресенье зрителей ждет встреча с Дос-Мукасан, Макпал Исабековой, Толкын Забировой, Сейфуллин Жолбарыс, Айданой Меденовой и многими другими.

Не пропустите уже в это воскресенье в 18.35 "Кеш жарық, Қазақстан!" на Первом канале "Евразия".

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