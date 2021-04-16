Токаев подписал Указ.

Алик Шпекбаев освобожден от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщает zakon.kz.

Указом главы государства Шпекбаев Алик Жаткамбаевич освобожден от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), - говорится на официальном сайте Акорды.

Алик Шпекбаев родился 4 июля 1957 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Чимкентская специальная средняя школа милиции МВД СССР (1980)

· Карагандинская высшая школа МВД СССР (1987)

· Академия МВД РФ (1991-1992)

Юрист

Научная деятельность, звания:

· Кандидат юридических наук, тема диссертации "Проблемы взаимодействия органов внутренних дел стран Центральной Азии в борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (терроризмом)" (2005)

Трудовой стаж:

· Слесарь-сантехник СПМК (1978);

· Начальник отряда, инспектор оперчасти ИТК-71, инспектор оперчасти учреждения СИ-1 УВД Алма-Атинского облисполкома (1980-1984);

· Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный ОУР Каскеленского РОВД (1984-1988);

· Начальник Каскеленского поселкового отдела милиции (1988-1989);

· Начальник Балхашского РОВД (1989-1991);

· Начальник управления криминальной милиции, начальник УУР УВД Алматинской области (1992-1994);

· Начальник Каскеленского РУВД (1994-1995);

· Заместитель Начальника УГСК по Алматинской области, начальник управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алматинской области (1995-1997);

· Начальник управления по раскрытию преступлений против личности, заместитель начальника ГУБОП, начальник ГУУР - первый заместитель Начальника департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1997-2000);

· Начальник УВД Алматинской области (05.2000-11.2003);

· Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (11.2003-05.11.2008);

· Заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (05.11.2008-08.2014);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (08.2014-12.2015);

· Заместитель Председателя Национального бюро по противодействию коррупции РК (12.01.2016-09.2016);

· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (09.2016-12.2017);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (11.12.2017-06.2019);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (с 06.2019)

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