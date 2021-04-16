Новые правила использования беспилотников разработают в Казахстане 

Планируется внесение новой категории операций в категории "сертифицированные".

В Казахстане разработают новые правила использования беспилотников, сообщает zakon.kz.

Предполагаемыми поправками планируется заменить правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве РК на правила использования беспилотных авиационных систем в воздушном пространстве РК в целях дополнительного установления требований к проектированию и изготовлению беспилотных авиационных систем.

Также будут определены типы БАС, конструкция, производство и техническое обслуживание которых подлежат сертификации, внесения требований по поддержанию летной годности беспилотных воздушных судов установленных категорий, требований к системам дистанционной идентификации в части используемого диапазона частот, составу передаваемой информации, а также категорий БПЛА, на которых данная система обязательна к установке, требований к системе управления безопасностью полетов для операторов с максимальной взлетной массой более 30 кг, - сообщили в МИИР РК.

Планируется внесение новой категории операций в категории "сертифицированные" с установлением требований как для традиционно пилотируемых воздушных судов в части сертификации оператора и лицензирования внешних пилотов в дополнение к сертификации беспилотного воздушного судна, а также определены требования к выдаче сертификата эксплуатантаоператора БАС (аналог сертификата эксплуатанта по весу, по выполняемым работам, или типу полетов).

На сегодняшний день в Казахстане состоят на учете 279 беспилотных летальных аппаратов.

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