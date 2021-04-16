Похолодание до минус 12 градусов ожидают в Казахстане

Местами по республике возможны туман, усиление ветра.

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 17-19 апреля по Казахстану, сообщает zakon.kz.

По данным метеорологов, в северной половине республики ожидается резкое изменение погоды.

На большей части страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди. 19 апреля в северных и центральных регионах, с вторжением холодного антициклона из районов Скандинавского полуострова, ожидается переход дождя в снег, понижение температуры воздуха ночью до 5-12 мороза, а также гололед, низовая метель, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

"Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, в южной половине - гроза", - заключили в ведомстве.

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