Токаев высказался о смене главы Антикора

Он поставил перед Антикоррупционной службой ряд задач.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Алика Шпекбаева за работу и пожелал успехов новому главе Антикоррупционной службы, передает zakon.kz.

Президент Казахстана выступил на Антикоррупционном Совете. Там он сообщил, что своим указом освободил от должности Алика Шпекбаева.

Ведомство проделало большой объем работы по борьбе с коррупцией под его руководством. Значительно модернизирована деятельность этой структуры. Реализован ряд антикоррупционных проектов и инициатив. Среди них есть "Адалдык аланы", "Antikor ortalygy, "Adal Bilim"′ и многое другое. Хочу поблагодарить Алика Жаткамбаевича за успешную работу на этой должности, - сказал Президент.

Далее он сообщил, что сегодня, 16 апреля, председателем Антикоррупционной службы назначен Марат Ахметжанов.

Профессионал с большим опытом работы на государственной службе. Занимал руководящие должности в Министерстве юстиции и Генпрокуратуре. Был заместителем главы Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Поэтому я решил назначить его на этот пост, - сказал Токаев.

Далее он поставил перед Антикоррупционной службой ряд задач пожелал Ахметжанову плодотворной и успешной работы на новой должности.

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