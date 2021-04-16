Кыргызстанцев лечат от коронавируса ядовитым иссык-кульским корнем

Польза корня доказана.

В Кыргызстане врачи нашли способ излечивать от коронавируса за два-три дня. В этом им помогает иссык-кульский корень, сообщает zakon.kz.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заявил 24.kg, что сам готовит раствор.

Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьет раствор горячим, — заявил чиновник.

Он отметил, что в стране сейчас идет третья волна COVID-19.

И чтобы не потерять их, мы пошли на этот шаг. Во вторую волну мы тоже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом, — признался Бейшеналиев.

Он заверил, что польза корня доказана.

Также министр признался, что и сам пьет раствор, несмотря на то, что первым получил вакцину.

Вторую дозу я еще не получил. После второй только через 20 дней появляется иммунитет. Я ведь в красной зоне больных сам смотрю, каждый день обход делаю, захожу в реанимацию. Я показываю сам пример больным: министр пьет и ничего с ним не случилось. Я с ними вместе пью, - уточнил Бейшеналиев.

Алымкадыр Бейшеналиев рассказал и о том, чья это была идея изначально.

Садыр Нургожоевич в марте 2020 года обратился к Жээнбекову. Он вылечил тысячи больных в колонии, и тогда мне предложил. Я начал применять только на своих знакомых, тогда я еще министром не был. Все мои знакомые вылечились. Никто не умирает, - сказал он.

Он добавил, что президент "очень скромный", поэтому не намерен патентовать свой метод лечения.

Пока мы лечим больных по четвертому протоколу, в нем иссык-кульский корень не указан. В пятом протоколе такое предложение, наверное, внесем. Все, кто поступает в легкой форме, принимают корень, и их сразу выписываем через два-три дня. Это лечение помогает, — уверен министр.

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Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) - многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что использование его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.

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