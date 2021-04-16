Казахстанский фильм откроет кинофестиваль в Германии

Это будет онлайн-событие.

Кинолента казахстанского режиссера Адильхана Ержанова "Желтая кошка" станет фильмом-открытием 21-го кинофестиваля Центральной и Восточной Европы goEast, передает zakon.kz.

Событие состоится в онлайн-формате с 20 по 26 апреля 2021 года, оргкомитет находится в немецком городе Висбадене.

Главный герой "Желтой кошки" - парень по имени Кермек, который мечтает навсегда оставить позади прежнюю преступную жизнь и построить кинотеатр в горах.

Также в рамках фестиваля будут показаны еще две картины Адильхана Ержанова – короткометражка "Бахытжамал" и фильм "Улболсын", который представлен в конкурсной программе. Всего в этом году в фестивале участвуют 92 картины.

Кинофестиваль goEast был основан в 2001 году директором Немецкого киноинститута Клаудией Диллманн. Основными целями фестиваля являются повышение уровня знаний о культурном развитии стран Центральной и Восточной Европы, а также способствование углублению диалога между разными кинематографическими школами. С 2017 года фестиваль возглавляет Хелен Герритсен.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!