Нигматулин: Мажилис рассмотрит вопросы бюджетного законодательства

В проекте повестки предстоящего пленарного заседания депутатов также разработанные парламентариями законодательные новшества относительно инклюзивного образования.

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства.

Законопроектом предусматривается реформирование бюджетного процесса, направленное на повышение отдачи от бюджетных расходов.

Изменения и дополнения коснутся, в частности, подходов по определению лимитов администраторов бюджетных программ, предусматриваются нормы по совершенствованию исполнения бюджета, а также упрощение составления бюджетной заявки и др.

В проекте повестки предстоящего пленарного заседания депутатов также разработанные парламентариями законодательные новшества относительно инклюзивного образования.

Депутатский законопроект направлен на совершенствование нормативной правовой базы инклюзивного и специального образования, приведение отечественного законодательства в соответствие с принципами Конвенции о правах инвалидов.

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