Кто стал прототипом знаменитой Келинки Сабины

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Знаменитый казахстанский актер, режиссер, продюсер и сценарист Нуртас Адамбай рассказал, кто стал прототипом его самого знаменитого киношного персонажа Келинки Сабины, передает zakon.kz.

Адамбай за время карантина сбросил лишний вес и стал открывать для себя новые места в Казахстане, а также освоил новые навыки. Не забывает и о своем основном профиле- кино.

В детстве в ауле я смотрел на нашу келинку Гулиму и думал о непростой участи всех келинок Казахстана и не только. Так, через много лет на экранах появилась наша Сабина, - написал Нуртас Адамбай в Instagram.

В прокате выходило две части "Келинки Сабина", третья часть истории о самой популярной келинке страны отснята, но до сих пор не была выпущена в прокат.

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