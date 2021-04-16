Подравшихся в Нур-Султане водителей наказали

По факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

За драку на проезжей части в столице наказаны водители, передает zakon.kz.

По информации столичного ДП, драка между водителями Газели и Mercedes произошла по проспекту Богенбой батыра.

Причина конфликта - не уступили друг другу дорогу, демонстрируя непристойные жесты. Все участники драки установлены и доставлены в полицию, - сообщили в ДП.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

В полиции Нур-Султана предупредили водителей не нарушать общественный порядок, не создавать аварийную обстановку и не воспрепятствовать движению транспортных средств.

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