В РК определены категории объектов, уязвимых в террористическом отношении

Документом определены 4 категории таких объектов.

Постановлением Правительства РК от 12 апреля 2021 года утверждены Правила и критерии отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении, передает zakon.kz.

Документом определены 4 категории таких объектов.

Так, к особо важным государственным объектам, уязвимым в террористическом отношении, относятся:

объекты центральных исполнительных органов, объекты государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, их ведомств, за исключением объектов специальных государственных и правоохранительных органов; объекты их структурных и территориальных подразделений межрегионального, областного, районного значения, городов областного, республиканского значения, столицы по обоснованному предложению (заявке) органа, в ведении которого они находятся, исходя из значимости решаемых задач;

объекты органов судебной системы, их структурных и территориальных подразделений;

объекты специальных государственных и правоохранительных органов, их ведомств, структурных, территориальных подразделений;

объекты Национального Банка РК;

загранучреждения (согласно ведомственному перечню Министерства иностранных дел РК;

объекты местных представительных и исполнительных органов области, района, города, района в городе областного и республиканского значения, столицы;

иные объекты, имеющие важное государственное значение.

К стратегическим объектам, объектам отраслей экономики, имеющим стратегическое значение, уязвимым в террористическом отношении, относятся:

воинские части и учреждения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

объекты с государственными материальными резервами (склады по хранению медицинских препаратов, горюче-смазочных материалов, продовольственные и вещевые склады);

объекты жизнеобеспечения: газораспределительные станции, обеспечивающие товарным газом организации, осуществляющие производство тепловой энергии и удовлетворяющие критериям настоящего подпункта; энергопроизводящие организации, осуществляющие производство электрической (свыше 50 МВт) и тепловой энергии, котельные, осуществляющие производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (свыше 100 Гкал) (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, ГТЭС, ТЭС и котельные), подстанции системного оператора 220кВ и выше; объекты питьевого водоснабжения - водозаборные сооружения, обеспечивающие подачу питьевой воды водопотребителям в количестве более 5000 человек;

объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожные вокзалы, относящиеся к классам «Внеклассный», «1», «2» и «3» класса, морские порты, оказывающие услуги судам, совершающим международные рейсы, аэропорты (аэродромы), объекты поставщиков аэронавигационного обслуживания;

объекты водного хозяйства (гидротехнические сооружения - гидроузлы, шлюзы, плотины, используемые для управления водными ресурсами и так далее), разрушение (нарушение деятельности) которых может привести к чрезвычайным ситуациям глобального, регионального или местного масштаба;

объекты, на которых осуществляются переработка нефти и (или) газа, хранение нефти и (или) газа в емкостях, добыча и переработка урана; объекты, осуществляющие деятельность в сфере химической промышленности;

объекты оборонной промышленности;

объекты связи, телекоммуникаций, телерадиовещания (объекты технического сооружения (радиотелевизионные станции);

организации металлургической промышленности, относящиеся к системообразующим;

объекты использования атомной энергии.

К опасным производственным объектам, уязвимым в террористическом отношении, относятся:

объекты, задействованные в разработке, производстве, испытании, исследовании и хранении потенциально опасных химических и биологических (бактериологических, ядовитых) веществ; объекты по хранению взрывчатых веществ, токсичных и высокотоксичных веществ.

К объектам массового скопления людей, уязвимым в террористическом отношении, относятся:

торговые объекты с торговой площадью от 500 квадратных метров и более либо объекты, на территории которых осуществляется торговля огнестрельным оружием и боеприпасами;

объекты общественного питания с совокупной площадью залов для обслуживания посетителей от 500 квадратных метров и более;

объекты организаций культуры (театры; концертные залы; цирки; библиотеки; культурно-досуговые организации; кинематографические организации (основным видом деятельности которых является показ фильма, осуществляемый в кинозале), музеи, художественные галереи (салоны); студии; мастерские; культурно-исторические центры; центры исследований (институты исследований) в области культуры; другие организации культуры, осуществляющие деятельность в области культуры), рассчитанные на одновременное пребывание (вместимостью) 200 и более человек2;

физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, рассчитанные на одновременное пребывание (вместимостью) 500 и более человек;

иные развлекательные сооружения, рассчитанные на одновременное пребывание (вместимостью) 200 и более человек;

объекты организаций образования (здания дошкольных организаций; общеобразовательных школ (гимназий, лицеев); организаций послесреднего образования; организации высшего или послевузовского образования; специализированные организации образования; специальные организации образования; организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; с фактическим количеством обучающихся и персонала 100 и более человек;

объекты здравоохранения, рассчитанные на 200 и более посещений в смену, организации, оказывающие стационарную помощь, рассчитанные на 200 коек и более (ведомственные объекты здравоохранения, если они не попадают под другие критерии);

места размещения туристов (гостиницы, отели, мотели, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания), рассчитанные на одновременное пребывание (вместимость) 200 и более человек;

иные публичные сооружения (в том числе, культовые здания (сооружения), объекты государственных органов и их подведомственных организаций, физических и юридических лиц, оказывающих государственные услуги, услуги почтовой сети и обслуживания пользователей услуг связи, расчетно-кассовые отделения банков второго уровня), рассчитанные на одновременное пребывание (вместимостью) 200 (двести) и более человек;

объекты транспортной инфраструктуры (автовокзалы, станции), рассчитанные на одновременное пребывание 200 и более человек, станции метрополитена.

К охраняемым объектам, уязвимым в террористическом отношении, относятся объекты согласно перечню охраняемых Службой государственной охраны РК объектов, утверждаемому начальником Службы государственной охраны РК по согласованию с Администрацией Президента РК.

Решение принимается на: ведомственном уровне:

- в отношении воинских частей и учреждений Министерства обороны РК, объектов органов национальной безопасности РК и Службы государственной охраны РК, загранучреждений РК - государственным органом, в ведении которого находятся данные объекты;

- в отношении охраняемых объектов - Службой государственной охраны РК;

на территориальном уровне - в отношении объектов, расположенных на территории области, города республиканского значения, столицы - акиматом области, города республиканского значения, столицы.

Постановление вводится в действие с 25 апреля 2021 года.

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