Врачи извлекли булавку из горла трехмесячной малышки в Шымкенте

Операция прошла без разрезов.

Врачи в Шымкенте спасли трехмесячную девочку - она проглотила булавку, сообщает zakon.kz.

В Управлении здравоохранения города отметили, что при поступлении в больницу малышке сделали рентгенограмму. По итогам обследования в верхней трети трахеи была обнаружена булавка.

Для удаления опасного предмета девочку прооперировали хирурги А. Тулкибаев, Н.Коянбаев и врач-анестезиолог Б. Тотиков.

Во время операции фибробронхоскопом была извлечена булавка. Операция прошла без разрезов. У ребенка хорошее общее состояние, в соответствии с протоколом он получает необходимое лечение, - сказал врач Тюлькубаев.

Специалисты отметили, что в центр часто поступают дети с инородными телами.

Размеры инородных тел обычно небольшие (бусины, бобы, ногти, пуговицы, иглы, булавки, кости, мелкие монеты). Существует очень высокий риск того, что крупные инородные тела или предметы, имеющие острую форму, могут часто застревать в стенках трахеи или в стенках главного бронха, - отметили в управздраве.

По словам врачей, такие случаи чаще встречаются у детей, которые остались без присмотра родителей.

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