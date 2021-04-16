В Алматы похоронили Аяжан Едилову

Об этом сообщила основатель фонда "НеМолчиKz" Дина Тансари.

В Алматы в цинковом гробу похоронили убитую Аяжан Едилову, передает zakon.kz.

Основатель фонда "НеМолчиKz" Дина Тансари сообщила, что Едилову похоронили сегодня, 16 апреля.

Жизнерадостная, активная, целеустремленная, трудолюбивая девушка, стала жертвой убийцы в ночь на 20 марта. Родные получили останки тела Аяжан в цинковом гробу... Невосполнимая потеря, иманды болсын, - написала Тансари в Facebook.

19 марта в Алматы пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта ее нашли убитой. Полиция начала расследование по статье "Убийство", по делу арестован житель Туркестанской области 1993 года рождения.

Родственники убитой утверждают, что Аяжан была убита с особой жестокостью. Ее нашли расчлененную.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!